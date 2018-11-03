مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد بث مباشر لايف اليوم 3-11-2018 | بدون تقطيع | جودة عالية | كورة ستار | كول كورة HD

حقق فريق ريال مدريد انتصارا معنويا برباعية نظيفة ضد ميليا فى ذهاب دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا، لمداواة جراح الكلاسيكو الأخير أمام برشلونة والذى شهد على هزيمة مُذلة للملكى بنتيجة 1-5 ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الليجا الأحد الماضى.





وبالرغم من أن فوز ريال مدريد جاء على أحد أندية الدرجة الثالثة فى إسبانيا "ميليا" إلا أن هذا حقق 4 مكاسب للمرينجى قبل استضافة بلد الوليد فى الخامسة والربع مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من مسابقة الليجا وهى..





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