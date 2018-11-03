ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تطورات جديدة في أزمة الزمالك بالفيفا.. تعرف على التفاصيل

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:21 م
تطورات جديدة في أزمة الزمالك بالفيفا.. تعرف على التفاصيل
طباعة
هاني عصام
 

كشف هانى زاده عضو مجلس إدارة الزمالك، المتواجد حاليا في سويسرا لمتابعة ملف المستحقات المالية للاعبين الاجانب ، أن المحكمة الرياضية الدولية بلوزان، قد حددت يومى 13 و 14 نوفمبر الجاري، موعداً لنظر الاستئنافين المقدمين من نادى الزمالك الشهر الماضى فى قضيتى الغانى كريم الحسن، ونادى ماريتيمو البرتغالى بشأن المستحقات المتأخرة للطرفين لدى القلعة البيضاء .


وأوضح زاده، أن الجلسات التى تم تحديدها من جانب المحكمة الرياضية الدولية ، تؤكد إن مجلس الزمالك قدم الاستئنافين فى الميعاد القانوني .


وأشار عضو مجلس الادارة، بانه سيحضر تلك الجلستين معه كلا من نصر عزام المستشار القانونى لنادى الزمالك لدى الفيفا ، المحامى الأسبانى كريسبو.

المزيد عن: مستحقات اللاعبين كورة رياضة الفيفا الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
0
x
17:00
0
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
0
x
16:55
0
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
14:30
2
مانشستر يونايتد
إيفرتون
0
x
17:00
0
برايتون
كارديف سيتي
0
x
17:00
0
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
0
x
17:15
0
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
0
x
16:00
2
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 4:40:02 PM