تطورات جديدة في أزمة الزمالك بالفيفا.. تعرف على التفاصيل

كشف هانى زاده عضو مجلس إدارة الزمالك، المتواجد حاليا في سويسرا لمتابعة ملف المستحقات المالية للاعبين الاجانب ، أن المحكمة الرياضية الدولية بلوزان، قد حددت يومى 13 و 14 نوفمبر الجاري، موعداً لنظر الاستئنافين المقدمين من نادى الزمالك الشهر الماضى فى قضيتى الغانى كريم الحسن، ونادى ماريتيمو البرتغالى بشأن المستحقات المتأخرة للطرفين لدى القلعة البيضاء .





وأوضح زاده، أن الجلسات التى تم تحديدها من جانب المحكمة الرياضية الدولية ، تؤكد إن مجلس الزمالك قدم الاستئنافين فى الميعاد القانوني .





وأشار عضو مجلس الادارة، بانه سيحضر تلك الجلستين معه كلا من نصر عزام المستشار القانونى لنادى الزمالك لدى الفيفا ، المحامى الأسبانى كريسبو.