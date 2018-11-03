cafe olline - مشاهدة مباراة الاهلي والنصر اليوم | بث مباشر النصر والاهلي لايف | يلا شوت مباراة الاهلي والنصر (لايف HD)
السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:20 معيد طارق
cafe olline - مشاهدة مباراة الاهلي والنصر اليوم | بث مباشر النصر والاهلي لايف | يلا شوت مباراة الاهلي والنصر (لايف HD)
يملك الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي 19 نقطة في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل مباراة الأهلي والنصر اليوم، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزاع الثلاث نقاط، والحفاظ على صدارة الترتيب.
على الجانب الآخر، يملك الفريق الأول لكرة القدم بالراقي 16 نقطة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويأمل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الأهلي والنصر اليوم، لمواصلة التقدم في جدول ترتيب المسابقة المحلية.
cafe olline - مشاهدة مباراة الاهلي والنصر اليوم | بث مباشر النصر والاهلي لايف | يلا شوت مباراة الاهلي والنصر (لايف HD)
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