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طريقة عمل جمبري بالكاري

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:22 م
طريقة عمل جمبري بالكاري
جمبري بالكاري
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المقادير
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة 
- الجمبري : 500 غراماً (مقشر ومنظف / متوسط الحجم) 
- البصل : 1 حبة (مفروم) 
- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (مطحون) 
- الكمون : ملعقة صغيرة (مطحون) 
- كزبرة يابسة : ملعقة صغيرة (مطحونة) 
- بودرة الكاري : ملعقة صغيرة 
- الكركم : ملعقة صغيرة (مطحون) 
- الفلفل الاحمر الحار : نصف ملعقة صغيرة (مطحون) 
- الثوم : فصّان (مهروس) 
- طماطم : علبة (مهروسة) 
- حليب جوز الهند : ثلاث أرباع الكوب 
- ملح : نصف ملعقة صغيرة 
- كزبرة خضراء : 2 ملعقة كبيرة (طازجة ومفرومة) 

طريقة التحضير
1. سخني الزيت النباتي في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

2. أضيفي الجمبري المنظف وقلبي لمدة دقيقتين حتى يتحمر.

3. أضيفي البصل وقلبي لمدة 5 دقائق مع التحريك حتى يذبل البصل.

4. أضيفي الزنجبيل المطحون والكمون والكركم والفلفل البودرة المطحون والكاري البودرة والكزبرة الجافة المطحونة وقلبي.

5. ثم أضيفي الملح والثوم وحركي لمدة 30 دقيقة.

6. ضعي الطماطم المهروسة وقلبي المزيج حتى يتجامس ثم أضيفي حليب جوز الهند واتركي الخليط على النار لمدة 10 دقائق حتى تتسبك المكونات.

7. قدميها ساخنة مع الكزبرة الطازجة المفرومة على وجه الطبق.
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