مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد youtube HD بدون تقطيع
السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:18 معيد طارق
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد youtube HD بدون تقطيع
وأكد تشافي على أنه من أنصار مدرسة الاستحواذ على الكرة واللعب بطريقة هجومية، مشيراً إلى أنه لن يتبنى أفكار متحفظة في حال أصبح مدرباً في المستقبل.
وقال تشافي في برنامج إذاعي “لقد تقدمنا كثيراً من الناحية التكتيكية، لدرجة أنه من المستحيل إيجاد المساحات، جميع الفرق باتت تسعى إلى إغلاق المساحات”.
وتابع “سيميوني يعتقد أنه ليس بحاجة للكرة للسيطرة على المباراة، مع احترامي الشديد له، أنا أعارضه بشدة، موهبة سيميوني العظيمة تكمن في قدرته على إقناع لاعبيه بأفكاره، لقد أكد لهم أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتنافس مع ريال مدريد وبرشلونة، وقد فعلها”.
مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد live بث مباشر اليوم | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبلد الوليد youtube HD بدون تقطيع
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