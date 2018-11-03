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معهد جالوب: تراجع شعبية ترامب قبل انتخابات الكونجرس بعد زيادة العنف المحلى

السبت 03/نوفمبر/2018 - 04:19 م
معهد جالوب: تراجع شعبية ترامب قبل انتخابات الكونجرس بعد زيادة العنف المحلى
الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
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خاطر عبادة
 

تراجعت نسبة تأييد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب 4 نقاط مئوية الأسبوع الماضي وسط موجة من العنف، فى أحدث إشارة مقلقة لفرص الجمهوريين في الانتخابات النصفية المقبلة للكونجرس، وبعد زيادة العنف المحلى كان أخره الهجوم على كنيس يهودى فى بنسلفانيا قبل أسبوع

 

ووفقًا لاستطلاعات معهد جالوب خلال الأسبوع المنتهي في 28 أكتوبر، وافق 40% من الأمريكيين على أداء ترامب كقائد أعلى، بعد أن كان 44% في الأسبوع السابق، وهو انخفاض حاد بشكل غير معتاد في الاستطلاع، والذي يستند إلى استطلاع 1500 من البالغين الأمريكيين من الاثنين إلى الأحد من كل أسبوع.

وكان الانخفاض الأكثر حدة منذ 24 يونيو، عندما تراجعت نسبة تأييد ترامب إلى 41%، وسط جدل حول سياسة إدارته لفصل العائلات بشكل غير قانوني على الحدود الأمريكية مع المكسيك، وفقاً لمجلة بلومبرج.

 

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