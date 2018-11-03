ALNASSR.. مشاهدة مباراة النصر والاهلي بث مباشر (ALAHLY) لايف مباراة النصر والاهلي دوري بلس جودة عالية HD للجوال

يحتضن إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، مباراة الأهلي والنصر اليوم، في ختام منافسات الجولة الثامنة من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ALNASSR.. مشاهدة مباراة النصر والاهلي بث مباشر (ALAHLY) لايف مباراة النصر والاهلي دوري بلس جودة عالية HD للجوال