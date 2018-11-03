liverpool .. Salah مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف

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مباراة ليفربول ضد أرسنال بالدوري الانجليزي حيث أنه يحل نادي ليفربول الانجليزي وهو المحترف في داخل وضمن صفوفه هذا الفرعون ـ اللاعب المصري محمد صلاح سوف يحل ضيفاً على فريق أرسنال وهو الذى يضم هو الأخر اللاعب المصري محمد الننى وهو يعتبر لاعب خط وسط لمنتخب الفراعنة ـ مصر، وهي سوف تقام هذه المباراة على ارض ملعب يسمى “الإمارات”، في ضمن منافسات وفعاليات الجولة رقم الـ 11 من زمن مسابقة وبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ـ أو “البريميرليج”.





موعد مباراة ليفربول القادمة ضد أرسنال والقنوات الناقلة لها:

سوف تبدأ وتنطلق مباراة ليفربول الانجليزي ضد فريق أرسنال الانجليزي على تمام الساعة السابعة والنصف في مساء اليوم السبت ـ ـ الموافق يوم الثالث من شهر نوفمبر الراهن لعام 2018م الجاري ـ ـ على حسب توقيت مدينة القاهرة المحلي، وهي سوف تكون مذاعة هذه المباراة على الهواء فورا ومباشرة على قناة فضائية تدعى بي إن سبورتس اتش دي تو ـ

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وعليه لو نظرنا إلى أرقام ليفربول نجد أنه يحتل فريق ليفربول ذلك المركز الثانى بالجدول لترتيب الدورى الإنجليزي الممتاز ـ أو البريمليج بما لديه من رصيد نقاط بلغ الـ 26 نقطة وهو يأتي من وراء وخلف فريق مانشستر سيتى وهو يعتبر صاحب مركز الصدارة في ترتيب جدول الدوري الانجليزي الممتاز ولكن على فارق الاهداف، في حين أنه يحتل فريق أرسنال هذا المركز الرابع بما يمتلك من رصيد بلغ الـ 22 نقطة.





ومن ثم يتطلع نادى أرسنال لأجل الرد على كل المشككين في قدرة فريق ولاعبي “الجانرز” في البطولة والمنافسة على أن يحصد لقب هذه النسخة من الدورى الإنجليزى الممتاز أو “البريميرليج”، وهذا يكون عن طريق تحقيق الفوز على فريق ليفربول فى مجريات أحداث مباراة اليوم، وأنه على الرغم من أن الفريق كان قد حقق الفوز فى عدد الـ 11 مباراة وهي متتالية بأنه قد فاز في جميع المسابقات الإنجليزية وايضا الاوروبية من قبل أن يتعادل فى مباريات الجولة الماضية مع فريق كريستال بالاس بهذه النتيجة الايجابية وهي تساوي الـ 2- 2، إلا أن هذا النادى اللندنى كان قد فشل في أن يتجاوز تلك الإختبارات الحقيقية وهي التى تعرض لها من خلال هذا الموسم، وهذا من بعد خسارته التي باء بها أمام فريق مانشستر سيتى وفريق تشيلسى بهذه النتيجة وهي تساوي الـ 0 – 2، وتساوي الـ 2 – 3، في ضمن مباريات ومنافسات الجولتين وهما الأولى والثانية من زمن مسابقة الدورى الانجليزي.

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ولكن يغيب اللاعب المصري محمد الننى عن مشاركة فريق أرسنال فى مجريات مباراة اليوم من بعد ما تعرض للإصابة بداخل مران وتدريبات الفريق في الأسبوع الماضى، وعليه قد اعلن النادى عن غيابه على فترة ومدة أسبوعين.





من جهة أخرى وفي المقابل سوف يسعى فريق ليفربول إلى أن يحصد الثلاثة نقاط لكي يتم له الانفراد بمركز صدارة ترتيب الدورى الانجليزي وجدوله، ويكون فى انتظار النتيجة التي سوف تسفر عنها نتيجة لقاء فريقي مانشستر سيتى وفريق ساوثهامتون وهي من المحدد لها أن تقام في يوم غدا الاحد على ارض ملعب “الاتحاد“.

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ليفربول في هذه المباراة يكون متسلحاً بمشاركة اللاعب النجم المصرى محمد صلاح وهو الذى يدخل إلى المباراة في اليوم وهو له معنويات عالية من بعدما استطاع أن يستعيد بريقه ولمعانه مع فريق “الريدز”، بحيث تمكن من التسجيل بأخر 3 مباريات مع الريدز مع فريق هدرسفيلد تاون وفريق كارديف سيتى بالدروي الانجليزي البريمليج.