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"فاروق" يطالب الأهلي بمعاقبة وليد أزارو بعد واقعة الترجي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:44 م
فاروق يطالب الأهلي بمعاقبة وليد أزارو بعد واقعة الترجي
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عمرو مصطفى
 
طالب محمد فاروق نجم الأهلي السابق بمعاقبة المغربي وليد أزارو مهاجم القلعة الحمراء بسبب ما بدر منه في مباراة الترجي التونسي أمس الجمعة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ورصدت الكاميرات التليفزيونية لقطة مثيرة للجدل للاعب المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي ، وهو يمزق قميصه، في محاولة لخداع حكم المباراة، وإيهامه بتعرضه للجذب بقوة من جانب لاعب الترجي للحصول على ركلة جزاء ثانية.

وكتب محمد فاروق عبر صفحته على "فيسبوك" :" أطالب مجلس إدارة الأهلي بتوقيع عقوبة على وليد أزاور في واقعة الـ"تي شيرت".
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