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طريقة عمل باستا بالصوص الأبيض

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:57 م
طريقة عمل باستا بالصوص الأبيض
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المقادير
- البيني باستا : عبوة 
- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة 
- الثوم : 2 ملعقة صغيرة (مهروس) 
- طحين : 3 ملاعق كبيرة 
- مرق دجاج : كوب 
- حليب : كوب 
- بقدونس : 2 ملعقة صغيرة (مجفف) 
- جبن البارميزان : نصف كوب (مبشور) 
- ملح : نصف ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 

طريقة التحضير
1. اسلقي الباستا بحسب التعليمات على العبوة واغسليها بماء بارد ثم صفيها واتركيها جانباً.

2. ذوبي الزبدة في قدر على نار متوسطة.

3. أضيفي الثوم وقلبي لمدة دقيقة ثم أضيفي الطحبن وقلبي لمدة دقيقة أخرى حتى يتحمص قليلاً.

4. أضيفي المرق والحليب وقلبي حتى يبدأ المزيج بالغليان وتصبح الصلصة سميكة.

5. أضيفي الملح والفلفل والبقدونس المجفف وحركي ثم أضيفي الجبن وقلبي حتى تذوب.

6. ضعي الباستا في طبق التقديم ووزعي الصوص الأبيض فوقها وقدميها ساخنة.
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