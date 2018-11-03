كورة on line بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال (البريميرليج) | مشاهدة مباراة ليفربول liverpool مباشر arsenal|كورة اون لاين

صلاح يثير الذعر ولكنه يشارك في القمة أمام أرسنال:

وقالت الصحيفة، "لا شىء يدعو للقلق.. إصابة محمد صلاح ليست خطيرة وسيكون حاضراً فى مباراة ليفربول وأرسنال".





يأتى هذا فى الوقت الذى لم يصدر فيه نادى ليفربول بياناً رسمياً حول نوعية الإصابة التى يعانى منها محمد صلاح فى "معصم اليد" منذ عدة أيام.





وسيلعب محمد صلاح مباراة آرسنال بجبيرة في ذراعه من أجل تفادي حدوث تفاقم للإصابة.

كورة on line بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال (البريميرليج) | مشاهدة مباراة ليفربول liverpool مباشر arsenal|كورة اون لاين





وسجل محمد صلاح هدفًا وصنع "هدفين" فى فوز ليفربول على كارديف سيتى بنتيجة 4 – 1 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى ضمن منافسات الجولة الـ10 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".





ويعد هذا الهدف الخامس للنجم المصرى محمد صلاح فى النسخة الحالية بمسابقة الدورى الإنجليزى، كما تعد هذه المباراة الثالثة على التوالى التى يتمكن فيها اللاعب المصرى من التسجيل، بعدما سجل 3 أهداف فى آخر مباراتين بواقع هدف فى الجولة الماضية أمام هدرسفيلد تاون، و"هدفين" فى شباك النجم الأحمر الصربى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

كورة on line بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال (البريميرليج) | مشاهدة مباراة ليفربول liverpool مباشر arsenal|كورة اون لاين