بث مباشر مشاهدة مباراة يوفنتوس juventus  كالياري Cagliari اليوم السبت 27-10-2018 | live | ONLINE HD| yallashoot

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موعد مباراة يوفنتوس وكاليارياليوم

البطولة : الدوري الإيطالي (الكالتشيو)

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 4 – beIN SPORTS HD 4

معلق المباراة : حفيظ دراجي

الساعة : 21:30 عصرًا بتوقيت مصر

الساعة : 22.30 عصرًا بتوقيت السعودية

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تشكيل يوفنتوس أمام كالياري:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني ، خط الدفاع: جواو كانسيلو ، ليوناردو بونوتشي ، جورجيو كيليني ، أليكس ساندرو، خط الوسط: سامي خضيرة ، ميراليم بيانيتش ، إيمري كان، خط الهجوم: دوجلاس كوستا ، كريستيانو رونالدو ، باولو ديبالا.

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