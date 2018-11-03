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بعد عامين من التعويم.. وخبير اقتصادي: سعر الدولار غير قابل للانخفاض

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:52 م
بعد عامين من التعويم.. وخبير اقتصادي: سعر الدولار غير قابل للانخفاض
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هدى عبدالرازق
 
قال وائل النحاس، مستشار اقتصادي، وخبير أسواق مال، إن توقيت قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف لم يكن مناسبًا، موضحًا أنه كان يجب تهيئة مؤسسات الدولة، والمصانع، والشركات أولا، لتقليل المخاطر الناتجة عن تنفيذ القرار.

وأشار "النحاس"، خلال تصريحات خاصة لـ "الفجر"، إلى أن هناك قطاعات استفادت من تطبيق القرار، ولكن الضرر كان أكبر على المستوى العام حيث ارتفعت قيمة الدين العام، وزاد عجز الموازنة، وارتفعت الأسعار.
واعتبر أن تطبيق القرار بصورة مفاجئة أدى إلى أن تكون الخسائر أكبر، مستبعدًا أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا في سعر الدولار، معقبًا: "الدولار غير قابل للانخفاض أو الهبوط"، منوهًا بأن طريقة تعامل الدولة مع الدولار هو من سيحدد سعره.



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