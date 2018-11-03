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ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية، اليوم مواجهة نارية على ملعب الإمارات، بين فريقي ليفربول وارسنال ضمن الدوري الانجليزي الممتاز، والتي يسعى فيها نادي ليفربول للفوز للتمسك بمكانته في الصدارة ضمن بطولة الدوري الانجليزي، في محاولة للبحث عن النقاط الثلاثة التي ستؤهله للصعود إلى أعلى ترتيب .

ويتصدر فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الجولة الحادية عشر من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، في حين يأتي آرسنال في المركز الرابع .

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

ويشارك النجم المصرى محمد صلاح في مباراة ليفربول وارسنال، بمعنويات عالية بعدما استعاد بريقه مع "الريدز" في أخر 3 مباريات مع ليفربول أمام هدرسفيلد تاون وكارديف سيتى بمسابقة الدورى الانجليزى والنجم الأحمر الصربى بمسابقة دورى ابطال اوروبا.

بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال

ويأتي لقاء اليوم بين ليفربول وارسنال، بعد عدم فوز ارسنال في ست مباريات ضد ليفربول بالدوري الانجليزي، حيث شهدت المباريات السابقة تعادل في ثلاثة منهم وهزيمة في ثلاثة مباريات آخري، في حين حقق ليفربول الفوز في مبارتين فقط ضمن أخر 18 مباراة خارج أرضه ضد ارسنال في الدوري الانجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين | تابع لايف | KOORA

كما شهدت أخر 18 مباراة ضد ارسنال بمباريات الدوري الانجليزي تعادل ليفربول في ثماني مباريات وخسارته في ثماني لقاءات أخرى، حتى حقق الفوز على ارسنال وانتصر عليه في آخر ست مباريات.