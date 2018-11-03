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5 نوفمبر .. استكمال مرافعة دفاع "بديع" وآخرين بـ"أحداث مسجد الاستقامة"

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:49 م
5 نوفمبر .. استكمال مرافعة دفاع بديع وآخرين بـأحداث مسجد الاستقامة
محمد بديع - مرشد جماعة الاخوان الارهابية
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مروة هيكل
 

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، مرافعة الدفاع لإعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان و7 آخرين في أحداث مسجد الاستقامة لجلسة 5 نوفمبر الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

وكانت محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، محمد بديع ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي والحسيني عنتر وعصام رجب ومحمد جمعة وباسم عودة، ونقض الحكم والإعادة، وعدم جواز الطعن المقدم من عصام العريان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الاستقامة".

 

ووجهت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

 

وأسندت النيابة للمتهمين تهم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

 

 


المزيد عن: مرافعة بديع أحداث مسجد الاستقامة
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