تريزيجيه يسقط مع قاسم باشا أمام أنطاليا سبور

خسر فريق قاسم باشا المحترف به محمود حسن تريزيجيه ف أمام أنطاليا سبور بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري التركي الممتاز.





وشارك محمود تريزيجيه أساسيًا في مباراة قاسم باشا وأنطاليا سبور في الدوري التركي.





افتتح فيسيل ساري التسجيل لقاسم باشا في الدقيقة 21 لكن أنطاليا سبور، أدرك التعادل عبر البرازيلي دييجو أنجيلو في الدقيقة 43، ثم أحرز الفرنسي سليمان دوكورا الهدف الثاني في الدقيقة 83.





ورفع أنطاليا سبور رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد قاسم باشا عند 19 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري التركي.







