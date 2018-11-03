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طريقة عمل معجنات بالجبن

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:48 م
طريقة عمل معجنات بالجبن
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المقادير
- للعجينة :
دقيق : كيلو
سكر : نصف ملعقة صغيرة
ملح : ربع ملعقة صغيرة
الزيت النباتي : نصف كوب
الخميرة الفورية : ملعقة كبيرة
ماء فاتر : حسب الحاجة
- للحشوة :
جبن عكاوي : 2 كوب (مفتت)
البصل : 1 حبة (مفروم)
زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
- البيض : 1 حبة (مخفوق / لدهن الوجه) 
- حبّ البركة : حسب الحاجة (للتزيين) 

طريقة التحضير
1. لتحضير العجينة: في وعاء، ضعي الدقيق والسكر والملح والخميرة والزيت.

2. اسكبي الماء تدريجياً مع العجن باستمرار للحصول على عجينة ليّنة لا تلتصق.

3. غطّي العجينة واتركيها جانباً لمدّة ساعة.

4. لتحضير الحشو: في وعاء، ضعي جبن العكاوي مع البصل وزيت الزيتون، اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس.

5. حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

6. قطّعي العجين على شكل مربعات متوسطة الحجم.

7. ضعي ملعقة كبيرة من الحشوة على طرف من المربع.

8. أغلقي الطرف المقابل على الحشوة.

9. بواسطة شوكة، أغلقي أطراف العجينة حتى تلتصق ببعضها البعض.

10. صفّي المعجنات في صينية فرن وادهني كلّ قطعة بالبيض المخفوق.

11. وزّعي حبة البركة على كل قطعة.

12. أدخلي الصينية إلى الفرن لـ20 دقيقة أو حتى تنضج المعجنات.
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