وزير الشباب والرياضة يلتقى نظيره البحريني لبحث التعاون الثنائي
السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:46 منرمين فتحي
التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ ، السيد هشام الجودر وزير شئون الشباب والرياضة بمملكة البحرين لبحث التعاون الثنائي.
جاء اللقاء على هامش المشاركة فى منتدى شباب العالم الذى يُعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر الجاري تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .
استعرض اللقاء مخرجات المهرجان الشبابي العالمي الأول لأهداف التنمية المستدامة والذي أقيم بالبحرين في الفترة 20-25 أكتوبر الماضي، إضافة إلى مناقشة أبرز المقترحات التي قدمها الوفد المصري المشارك بالمهرجان منها إقامة ماراثون رياضي، وجائزة للتميز الشبابي والرياضى، ودورى للجامعات العربية.
وأكد الدكتور أشرف صبحي على التعاون المثمر مع مملكة البحرين فى مختلف المجالات ومنها الشبابية والرياضية، لافتا إلى الحرص على تعميق التعاون مع البحرين فى الفترة المقبلة، وتكثيف الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية المنفذة بين البلدين.
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