وزير الشباب والرياضة يلتقى نظيره البحريني لبحث التعاون الثنائي

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ،اليوم السبت بمدينة شرم الشيخ ، السيد هشام الجودر وزير شئون الشباب والرياضة بمملكة البحرين لبحث التعاون الثنائي.





جاء اللقاء على هامش المشاركة فى منتدى شباب العالم الذى يُعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 3 حتى 6 نوفمبر الجاري تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .





استعرض اللقاء مخرجات المهرجان الشبابي العالمي الأول لأهداف التنمية المستدامة والذي أقيم بالبحرين في الفترة 20-25 أكتوبر الماضي، إضافة إلى مناقشة أبرز المقترحات التي قدمها الوفد المصري المشارك بالمهرجان منها إقامة ماراثون رياضي، وجائزة للتميز الشبابي والرياضى، ودورى للجامعات العربية.



