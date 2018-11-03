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تتوجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية يوم الأحد إلى ملعب الإمارات الذي سيحتضن مباراة من العيار الثقيل ، وذلك عندما يحل ليفربول صاحب المركز الثاني ضيفاً على آرسنال صاحب المركز الرابع في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.





ويسعى نادي ليفربول للفوز في هذه المباراة الصعبة من أجل الحفاظ على موقعه في صدارة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوي مع مانشستر سيتي ، فيما يبحث فريق المدرب أوناي إيمري عن النقاط الثلاث التي ستصعد به إلى أعلى الترتيب العام.





وفيما يلي أبرز الأرقام والاحصائيات عن هذه المباراة: kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم أهم مباريات اليوم مباشر | كورة ستار HD online kora tv | كوره * آرسنال لم يفز في آخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي ضد ليفربول ، محققاً ثلاث تعادلات وثلاث هزائم ، وهي أطول سلسلة دون انتصارات منذ عدم فوزه في 12 مباراة متتالية بين عامي 1994 و 2000.

* ليفربول فاز في مباراتين فقط من آخر 18 مباراة خارج أرضه ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز ، فيما تعادل في ثماني مباريات وخسر ثماني لقاءات ، لكن هذه الانتصارات جاءت في آخر ست مباريات.





* المواجهات التي جمعت بين آرسنال وليفربول في آخر خمسة لقاءات على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز شهدت تسجيل ما مجموعه 27 هدفاً خلال هذه المباريات بمعدل 5.4 هدفاً في كل مباراة. kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم أهم مباريات اليوم مباشر | كورة ستار HD online kora tv | كوره * ليفربول سجل ثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد نادي آرسنال ، وقد تمكن من التوقيع على 17 هدفاً في المجموع خلال كل هذه المواجهات.

* آرسنال سجل هدفين على الأقل في كل مباراة من مبارياته التسع الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، كما لم يهزم في آخر ثماني مباريات على التوالي ، محققاً سبع انتصارات وتعادل واحد.

* ليفربول لم يتمكن أبداً من الوصول إلى مرمى الخصم نفسه في ست مباريات متتالية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، في حين يهتز مرمى آرسنال في ست مباريات على التوالي أمام فريق في البرايمرليج. kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم أهم مباريات اليوم مباشر | كورة ستار HD online kora tv | كوره * المباراة الوحيدة السابقة التي جمعت بين أوناي إيمري مدرب آرسنال الحالي ويورجن كلوب مدرب ليفربول جاء في عام 2016 خلال نهائي بطولة الدوري الأوروبي ، حيث فاز إشبيلية الإسباني على ليفربول (3-1).

* ليفربول لم يخسر في آخر 11 مباراة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز ، محققاً تسع انتصارات وتعادلين اثنين ، في حين تلقى فريق المدرب الألماني يورجن كلوب أربعة أهداف فقط في هذا المدى.

* روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول سجل وصنع أهدافاً في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري الإنجليزي ضد آرسنال ، في حين لم يتمكن أي لاعب من فعل ذلك في أربع مباريات متتالية ضد فريق واحد في هذه البطولة.

* آرسنال لم يحسم الشوط الأول لصالحه في أي من مبارياته العشر الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ، إذا انتهى الشوط الأول في المباراة القادمة دون فوزه ، سيكون في المركز 17 في ترتيب البرايمرليج. kora star | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر اليوم أهم مباريات اليوم مباشر | كورة ستار HD online kora tv | كوره * محمد صلاح سجل في جميع مبارياته الثلاث في الدوري الإنجليزي ضد أرسنال ، هدف واحد مع تشيلسي واثنين مع ليفربول ، فقط تشارلي أوستن فعل ذلك في أربع مباريات على التوالي ضد المدفعجية في البطولة.