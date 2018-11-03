"الشباب" تنفذ اللقاء التاسع من مبادرة "قيمنا من تراثنا" (صور)

تواصل وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للطلائع) تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة التوعية الدينية والأخلاقية "قيمنا من تراثنا"، للطلائع بجميع المحافظات، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من أغسطس الجاري حتى شهر يناير 2019، لطلائع المحافظات من سن 10 حتى 18 سنة، حيث استضاف مركز شباب الجزيرة اللقاء التاسع من لقاءات المرحلة الثالثة من المبادرة، وحاضر خلاله الدكتور احمد ربيع من علماء الأزهر الشريف، والدكتور عماد مهدى أستاذ علم المصريات وعضو اتحاد الأثريين.





وتناول الدكتور احمد ربيع الحديث عن مكارم الأخلاق والقيم التى يجب التحلى بها التى توضحها لنا السيرة النبوية الشريفة مثل الصبر وطلب العلم والصدق والأمانة والابتسامة والقدوة الحسنة والإخلاص والاحسان، حيث استعرض اللقاء جانب من الآيات والأحاديث النبوية التي تؤكد على أهمية قيمة التعامل الإنساني، ودعوة الإسلام لتأسيس تلك القيم ومكارم الأخلاق بين ابنائنا منذ الصغر.





بينما تناول الدكتور عماد مهدى الحديث حول القيم الإيجابية فى الحضارة المصرية القديمة، وما دعت إليه الحضارة المصرية القديمة لأهمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية بين البشر وحرص الدولة المصرية على مدار التاريخ على غرس قيم الانتماء بين ابنائها، ومن خلال عرض تقديمي، استعرض مهدى ما جاء بالنصوص المصرية القديمة التى تؤكد على حث الإنسان على القيم والأخلاق مثل الترابط الاسرى وبر الوالدين والاعتراف بالخطأ والرفق بالحيوان.





يذكر أن مبادرة "قيمنا من تراثنا" تستهدف 8100 طليع وطليعة على مستوى محافظات الجمهورية، بهدف غرس القيم والاخلاق وتصحيح المفاهيم الدينية لدى النشء، وتعديل الضوابط الأخلاقية عبر المنتديات الالكترونية، من خلال تنفيذ عدد من المحاضرات وورش العمل التي تتضمن عدد من الموضوعات والمحاور المتعلقة بالانتماء والولاء إلى الوطن والقدوة الحسنة والأخلاق الفاضلة ومنطلقات اكتسابها والموازنة بين العقائد والعبادات والاخلاق والمعاملات لدى الطلائع والمنهج الأخلاقي في القران والسنة.