لايف |كورة ستار| بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال يوتيوب HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | موعد مباراة ليفربول وأرسنال

كورة ستار | بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال يوتيوب HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | موعد مباراة ليفربول وأرسنال لايف



لا شك أن هذه المباراة سوف تكون لها أهمية كبرى بالنسبة إلى فريق ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب، وخاصة وأن فريق الريدز قد فشل في جميع الاختبارات القوية التي واجهها في الموسم الحالي باستثناء فوزه الصعب للغاية على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.





كورة ستار | بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال يوتيوب HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | موعد مباراة ليفربول وأرسنال لايف





يتجهز فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق أرسنال في مساء يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.





كورة ستار | بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال يوتيوب HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | موعد مباراة ليفربول وأرسنال لايف





وتنطلق مباراة ليفربول وأرسنال تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.





كورة ستار | بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال يوتيوب HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | موعد مباراة ليفربول وأرسنال لايف





موعد مباراة ليفربول وأرسنال والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وأرسنال، سوف تكون مباراة ليفربول وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.



