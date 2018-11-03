Emirates Stadium رابط يلا شوت الجديد بث مباشر لمباراة ليفربول وارسنال yalla shoot|مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال

موقف محمد صلاح من المشاركة مع ليفربول أمام أرسنال:

أكدت تقارير صحفية بريطانية، على جاهزية المصري محمد صلاح، جناح ليفربول للمشاركة مع فريقه في مباراة آرسنال، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لصحيفة "إيفننج ستاندرد" البريطانية، شارك صلاح في مران الريدز بالأمس وهو يرتدي جبيرة على يده اليمنى، وهو ما أثار شكوكًا حول لحاقه بمباراة الجانرز.

وأفاد التقرير أنه على الرغم من ذلك، فصلاح جاهز للمشاركة، حيث أكمل تدريبات الفريق بصورة طبيعية حتى النهاية.

Emirates Stadium رابط يلا شوت الجديد بث مباشر لمباراة ليفربول وارسنال yalla shoot|مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال





ويعاني ليفربول من عدة غيابات على رأسهم نابي كيتا، وجوردان هندرسون، وينتظر كلوب لمعرفة مدى إمكانية مشاركتهما أمام آرسنال، حيث أنهما لما يتمكنا من الانضمام لتدريبات الفريق، ومن المتوقع ألا يلحقا بالمباراة.





يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 26 نقطة متساويًا مع المتصدر مانشستر سيتي، ويأتي آرسنال في المركز الرابع برصيد 22 نقطة.