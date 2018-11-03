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bein sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:40 م
bein sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
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عمرو عادل
 
bein sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
تحدث المدرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشخيص إصابة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، قبل خوض مواجهة أرسنال بالبريميرليغ.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، قال كلوب في تصريحاته اليوم الجمعة، "إصابة صلاح ليست خطيرة فهي عبارة عن التهاب في وتر اليد، والواقي الذي يرتديه في يده هو نوع من الحماية فقط".

وأضاف: "الصور التي رأيتموها ليس لها أي تأثير فيما يخص مشاركته ضد أرسنال".
bein sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
ويحل ليفربول ضيفا على فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، غدا السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب "الإمارات"، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" لموسم 2018-2019.

ويدخل الريدز اللقاء محتلا المركز الثاني في البريميرليغ برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر سيتي، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية وتعادلين.
bein sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
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