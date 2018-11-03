bein sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:40 معمرو عادل
bein sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
تحدث المدرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن تشخيص إصابة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، قبل خوض مواجهة أرسنال بالبريميرليغ.
وبحسب الموقع الرسمي للنادي، قال كلوب في تصريحاته اليوم الجمعة، "إصابة صلاح ليست خطيرة فهي عبارة عن التهاب في وتر اليد، والواقي الذي يرتديه في يده هو نوع من الحماية فقط".
وأضاف: "الصور التي رأيتموها ليس لها أي تأثير فيما يخص مشاركته ضد أرسنال".
bein sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
ويحل ليفربول ضيفا على فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، غدا السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب "الإمارات"، في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" لموسم 2018-2019.
ويدخل الريدز اللقاء محتلا المركز الثاني في البريميرليغ برصيد 26 نقطة، وبفارق الأهداف عن المتصدر مانشستر سيتي، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية وتعادلين.
bein sport لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match
المزيد عن: مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال كورة اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال على كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر اليوم مشاهدة ليفربول وارسنال لايف مشاهدة ليفربول وارسنال مشاهدة الدوري الانجليزي مشاهدة أرسنال بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال يوتيوب مباراة ليفربول وأرسنال مباشر مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال كورة ستار بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال كورة اون لاين بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال بين سبورت بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال بدون تقطيع بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال اليوم بث مباشر أرسنال وليفربول بث مباشر بث مباشر اصابه