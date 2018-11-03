ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الإسماعيلي يجمد مفاوضاته مع نجم مصر المقاصة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:41 م
الإسماعيلي يجمد مفاوضاته مع نجم مصر المقاصة
طباعة
محمد الصو
 
جمد مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، المفاوضات مع محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خلال المرحلة المقبلة.

جاء تجميد المفاوضان بطلب من البرتغالي فييرا المدير الفني، لرغبته في مشاهدة اللاعب أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار بالتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الدراويش، دخل في مفاوضات مع اللاعب للتعاقد مع بالميركاتو الشتوي، خاصةً أنه يعتبر من أبناء النادي، ومن حقه التوقيع في يناير المقبل دون العودة إلى فريقه بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
1
x
14:30
0
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 3:10:12 PM