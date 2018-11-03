الإسماعيلي يجمد مفاوضاته مع نجم مصر المقاصة

جمد مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، المفاوضات مع محمود وحيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خلال المرحلة المقبلة.





جاء تجميد المفاوضان بطلب من البرتغالي فييرا المدير الفني، لرغبته في مشاهدة اللاعب أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار بالتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكان الدراويش، دخل في مفاوضات مع اللاعب للتعاقد مع بالميركاتو الشتوي، خاصةً أنه يعتبر من أبناء النادي، ومن حقه التوقيع في يناير المقبل دون العودة إلى فريقه بعد انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الجاري.



