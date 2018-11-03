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"الصحفيين" تعلن تضامنها مع محرري "العالم اليوم" وتُمهل الإدارة أسبوعًا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 02:39 م
الصحفيين تعلن تضامنها مع محرري العالم اليوم وتُمهل الإدارة أسبوعًا
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
أعلن مجلس نقابة الصحفيين، تضامنه مع الزملاء الصحفيين المفصولين من جريدة العالم اليوم.

وأدان المجلس في بيان له، فصل الزملاء من العمل، والتحايل على القانون، وفصلهم من التأمينات بأثر رجعي.

وأكد رفضه محاولات تلفيق تهم باطلة للزملاء من قبل إدارة الجريدة، والتعدي عليهم بالقول والفعل، مؤكدًا أنها سابقة لم تحدث من قبل.

وقال إن الجهة المالكة للجريدة، دأبت على اتخاذ إجراءات مخالفة لقانون العمل وقانون النقابة، بفصل الزملاء الصحفيين دون وجه حق، مؤكدة أن ذلك يُمثل تعديًا صارخًا على القانون والأعراف النقابية.

ومنح المجلس، إدارة شركتي "جود نيوز" و"الأخبار السعيدة" المالكة للجريدة وإدارة تحرير العالم اليوم، مُهلة أسبوع، تبدأ من اليوم السبت، لإلغاء جميع قرارات الفصل، وحصول الزملاء على مستحقاتهم المتأخرة.

وهدد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والنقابية، بعد تلقيه شكاوى ضد عمادالدين أديب مالك الجريدة وجمال عنايت رئيس مجلس الإدارة ونجلاء ذكري رئيس التحرير، بعد تلقيه شكاوى من الزملاء المفصولين، خاصة وأنهم أعضاء نقابة، وهي الإجراءات التي تبدأ بالإحالة للتحقيق، وتصل إلى الشطب من عضوية النقابة.
"الصحفيين" تعلن تضامنها مع محرري "العالم اليوم" وتُمهل الإدارة أسبوعًا
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