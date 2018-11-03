تداولات البورصة تقفز لـ 8.9 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي





قفزت قيم تداولات البورصة، خلال الأسبوع الماضي، إلى 8.9 مليار جنيه، بكمية تداول نحو 1.043مليون ورقة منفذة على 118ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 911مليون ورقة منفذة على 111 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي .





أما عن بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 3.1مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.6 مليون ورقة منفذة على 558 الف عملية خلال الاسبوع الماضي.





واستحوذت الأسهم على 58.4% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 41.5% خلال الاسبوع الماضي.





وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 751 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بأ نخفاض عن الاسبوع الماضي قدره 2%.







