يقود نجم منتخب مصر اللاعب الدوري محمد صلاح فريق ليفربول لمواجهة فريق أرسنال الذي يضم محمد النني في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على استاد الإمارات، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر للدوري الإنجليزي.





بين سبورت مجانا.. شاهد مباراة ليفربول وأرسنال بدون تقطيع | الدوري الإنجليزي | رابط مباشرة ماتش ليفربول ضد أرسنال جودة HD





يبحث فريق ليفربول عن تحقيق الفوز مواصلة سلسلة انتصاراته لانتزاع الصدارة من فريق مانشستر سيتي الذي سيلعب غدا الأحد أمام ساوثهامبتون ، فيما يتطلع فريق أرسنال إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة بعدما نجح في تحقيق الفوز في 11 مباراة متتالية بجميع المسابقات الأوروبية والمحلية.





بين سبورت مجانا.. شاهد مباراة ليفربول وأرسنال بدون تقطيع | الدوري الإنجليزي | رابط مباشرة ماتش ليفربول ضد أرسنال جودة HD





موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول وأرسنال في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2





بين سبورت مجانا.. شاهد مباراة ليفربول وأرسنال بدون تقطيع | الدوري الإنجليزي | رابط مباشرة ماتش ليفربول ضد أرسنال جودة HD







