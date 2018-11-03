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786.8 مليون جنيه مبيعات الأجانب خلال الأسبوع الماضي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:24 م
786.8 مليون جنيه مبيعات الأجانب خلال الأسبوع الماضي
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نيفين سمير
 

استحوذ المصريون خلال تعاملات البورصة المصرية، الأسبوع المنقضي، على 60.2%، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 32.2% والعرب على 7.4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت تعاملات الأجانب غير العرب صافي بيع  بقيمة 786.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء  بقيمة 6.7 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وجدير بالذكر، أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 5.8 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء  قدره 1.09 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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