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كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة ليفربول وارسنال (mo salah)اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة ليفربول اليوم

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:22 م
كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر لمباراة ليفربول وارسنال (mo salah)اليوم كورة اون لاين yalla shoot مباراة ليفربول اليوم
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عيد طارق
 
في واحدة من أقوي مباريات بطولة الدوري الإنجليزي، يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق ارسنال اليوم السابعة والنصف مساءا بملعب الامارات.


تصريحات يورجن كلوب:
كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن موقف المحترف الدولي المصري محمد صلاح من المشاركة مع الفريق في مباراة أرسنال المرتقبة.


وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي التمهيدي لمباراة الغد، إن محمد صلاح سيكون جاهزا للمشاركة في المباراة بشكل طبيعي، وأنه لا يعاني من أي إصابة على مستوى اليد.


وأشار يورجن كلوب في تصريحاته، إلى أن من سيغيب عن مباراة الغد هو لاعب الوسط نابي كيتا وهندرسون بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي.


وكان محمد صلاح ظهر في تدريبات الريدز يوم الأربعاء مرتديًا واقيا حول يده اليمنى ما أثار شكوك البعض حول جاهزية النجم المصري لخوض مباراة الجانرز.


ويواجه فريق ليفربول منافسه أرسنال غدا السبت في السابعة والنصف في إطار الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري الإنجليزي
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