لايف| ELNENY.. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال اليوم يوتيوب liverpoo (محمد صلاح) مشاهدة ليفربول وارسنال لايف مباشر| oair

ELNENY.. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال اليوم يوتيوب liverpoo (محمد صلاح) مشاهدة ليفربول وارسنال لايف مباشر



في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ينقل موقع الفجر الرياضي خدمة بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر في الدوري الانجليزي الممتاز.





يحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح ضيفاً على أرسنال الذى يضم محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر، بملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





ELNENY.. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال اليوم يوتيوب liverpoo (محمد صلاح) مشاهدة ليفربول وارسنال لايف مباشر



موعد مباراة أرسنال ضد ليفربول والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة أرسنال وليفربول في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 26 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق الاهداف، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

ELNENY.. بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال اليوم يوتيوب liverpoo (محمد صلاح) مشاهدة ليفربول وارسنال لايف مباشر



ويتطلع نادى أرسنال للرد على المشككين فى قدرة "الجانرز" بالمنافسة على حصد لقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، وذلك بتحقيق الفوز على ليفربول فى مباراة اليوم، وعلى الرغم أن الفريق حقق الفوز فى 11 مباراة متتالية بجميع المسابقات الإنجليزية والاوروبية قبل أن يتعادل فى الجولة الماضية مع كريستال بالاس بنتيجة 2- 2، إلا أن النادى اللندنى فشل فى تجاوز الإختبارات الحقيقية التى تعرض لها هذا الموسم، بعد خسارته أمام مانشستر سيتى وتشيلسى بنتيجة 0 – 2، و2 – 3، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية من عمر مسابقة الدورى الانجليزي.





ويغيب محمد الننى عن أرسنال فى مباراة اليوم بعدما تعرض للإصابة فى تدريبات الفريق الأسبوع الماضى، واعلن النادى غيابه لمدة أسبوعين.





فى المقابل يسعى ليفربول لحصد النقاط الثلاث للانفراد بصدارة الدورى الانجليزي، فى انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة مانشستر سيتى وساوثهامتون المحدد لها غداً الاحد بملعب "الاتحاد". وسيكون ليفربول متسلحاً بالنجم المصرى محمد صلاح الذى يدخل مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما استعاد بريقه مع "الريدز"، حيث تمكن "الفرعون المصري" من التسجيل فى أخر 3 مباريات مع ليفربول أمام هدرسفيلد تاون وكارديف سيتى بمسابقة الدورى الانجليزى والنجم الأحمر الصربى بمسابقة دورى ابطال اوروبا.