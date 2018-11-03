الليلة.. مصر والبحرين يتنافسان على لقب البطولة العربية للطائرة

يسدل الستار مساء اليوم السبت على منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة للرجال رقم 21 والتى استضافتها القاهرة على مدار ثمانية أيام على ملعب الصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، والتى انحسرت فى ختامها الليلة اللقب بين منتخبى مصر والبحرين فى اللقاء الذى يجمعهما فى الثامنة مساء فى اخر منافسات البطولة ، بعد فوز كل منتخب بالمباريات الخمس التى خاضها كل منتخب أمام الجزائر والأردن وعمان والعراق وفلسطين ، ويسعى المنتخب المصر للفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالى بعد أن فاز بالنسخة رقم 19 التى أقيمت بالكويت عام 2014 ، والنسخة 20 التى أقيمت بالقاهرة عام 2016 ، فى الوقت الذى يحاول لاعبى منتخب مصر تأكيد تفوقهم على المنتخب البحرينى القوى ، بعد الفوز باللقب فى النسخة الأخيرة بعد الفوز على البحرين بثلاثة أشواط نظيفة فى القاهرة .





مباراة الليلة لن تكون سهلة على الإطلاق فى ظل حضور الشيخ على بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس الاتحادين العربى والبحرينى ، الذى شد من ازره لاعبيه للفوز باللقب وانتزاعه من قلب القاهرة ، فى الوقت ذاته اجتمع المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصرى للعبة مع لاعبى المنتخب وطالبهم بحسم اللقب العربى ، ويقوم حسام الدين عبد العزيز المدير الفنى لمنتخب مصر بإلقاء محاضرة على اللاعبين للتركيز خلال أشواط المباراة على التصدى للإرسال القوى والضربات الساحة من المنافس ، وغلق حائط الصد ، مع التسديد بقوة من الخلف .





يمثل الفراعنة فى اللقاء اللاعبين ، أحمد فتحى (طلائع الجيش ) ، ومحمد جبل (الزمالك) ، وعبد الرحمن حسين (الاهلى ) ، وشريف أحمد سعيد (الاهلى) ، وهشام يسرى (سموحة) ، ورشاد شبل (طلائع الجيش ) ، ومحمد سلامة مسعود (الاهلى) ، واحمد محمد عبد العال (الاهلى) ، وحسام يوسف عبد الله (الاهلى) ، وعمر نجيب حسن (طلائع الجيش) ، واحمد سعيد شفيق (الاهلى) ، ومصطفى محمد عبد الرحمن (الزمالك) .





وتقام قبل انطلاق المباراة النهائية مباراتين ، تجمع الأولى منتخبى فلسطين والجزائر فى تمام الساعة الثالثة مساء ، والثانية بين منتخبى العراق وعمان فى الخامسة مساء ، والتى يتنافس فيها المنتخبين للحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية .