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الليلة.. مصر والبحرين يتنافسان على لقب البطولة العربية للطائرة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:20 م
الليلة.. مصر والبحرين يتنافسان على لقب البطولة العربية للطائرة
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دينا نبيل
 
يسدل الستار مساء اليوم السبت على منافسات البطولة العربية للكرة الطائرة للرجال رقم 21 والتى استضافتها القاهرة على مدار ثمانية أيام على ملعب الصالة المغطاة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة ستاد القاهرة الدولى ، والتى انحسرت فى ختامها الليلة اللقب بين منتخبى مصر والبحرين فى اللقاء الذى يجمعهما فى الثامنة مساء فى اخر منافسات البطولة ، بعد فوز كل منتخب بالمباريات الخمس التى خاضها كل منتخب أمام الجزائر  والأردن وعمان والعراق وفلسطين ، ويسعى المنتخب المصر للفوز بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالى بعد أن فاز بالنسخة رقم 19 التى أقيمت بالكويت عام 2014 ، والنسخة 20 التى أقيمت بالقاهرة عام 2016 ، فى الوقت الذى يحاول لاعبى منتخب مصر تأكيد تفوقهم على المنتخب البحرينى القوى ، بعد الفوز باللقب فى النسخة الأخيرة بعد الفوز على البحرين بثلاثة أشواط نظيفة فى القاهرة .

مباراة الليلة لن تكون سهلة على الإطلاق فى ظل حضور الشيخ على بن محمد بن راشد آل خليفة  رئيس الاتحادين العربى والبحرينى ، الذى شد من ازره لاعبيه للفوز باللقب وانتزاعه من قلب القاهرة ، فى الوقت ذاته اجتمع المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصرى للعبة مع لاعبى المنتخب وطالبهم بحسم اللقب العربى ، ويقوم حسام الدين عبد العزيز المدير الفنى لمنتخب مصر بإلقاء محاضرة على اللاعبين للتركيز خلال أشواط المباراة على التصدى للإرسال القوى والضربات الساحة من المنافس ، وغلق حائط الصد ، مع التسديد بقوة من الخلف . 

 يمثل الفراعنة فى اللقاء اللاعبين ، أحمد فتحى (طلائع الجيش ) ، ومحمد جبل  (الزمالك) ، وعبد الرحمن حسين  (الاهلى ) ، وشريف أحمد سعيد (الاهلى) ، وهشام يسرى  (سموحة) ، ورشاد شبل (طلائع الجيش ) ، ومحمد سلامة مسعود (الاهلى) ، واحمد محمد عبد العال (الاهلى) ، وحسام يوسف عبد الله (الاهلى) ، وعمر نجيب حسن (طلائع الجيش) ، واحمد سعيد شفيق (الاهلى) ، ومصطفى محمد عبد الرحمن (الزمالك) .

وتقام قبل انطلاق المباراة النهائية مباراتين  ، تجمع الأولى منتخبى فلسطين والجزائر فى تمام الساعة الثالثة مساء ، والثانية بين منتخبى العراق وعمان فى الخامسة مساء ، والتى يتنافس فيها المنتخبين للحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية .
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