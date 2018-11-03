ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

محافظ الدقهلية يتفقد وحدة طب الأسرة بجراح (صور)

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:20 م
محافظ الدقهلية يتفقد وحدة طب الأسرة بجراح (صور)
طباعة
سالي رضوان
 
تفقد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم عدد من الأقسام بوحدة طب الاسرة بقرية جراح التابعة لمركز اجا منها غرفة الاستقبال، وجراحة الفم والأسنان والصيدلية،وغيرها، واستمع إلى شرح من الاطباء حول توفير الخدمة الصحية للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والمترددين على الوحدة وتوفير العلاج اللازم، واكد على أهمية حسن التعامل معهم واشار الى ان حسن التعامل جزء مهم من العلاج بل أهم جزء.

رافق المحافظ أثناء زيارته عضوا مجلس النواب عن مركز اجا فوزي فتى وأحمد حسين،ومتولي عبد العال رئيس مركز ومدينة أجا.
محافظ الدقهلية يتفقد وحدة طب الأسرة بجراح (صور)
محافظ الدقهلية يتفقد وحدة طب الأسرة بجراح (صور)
محافظ الدقهلية يتفقد وحدة طب الأسرة بجراح (صور)
المزيد عن: مصر الدقهلية اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 1:20:07 PM