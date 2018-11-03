محافظ الدقهلية يتفقد وحدة طب الأسرة بجراح (صور)

تفقد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم عدد من الأقسام بوحدة طب الاسرة بقرية جراح التابعة لمركز اجا منها غرفة الاستقبال، وجراحة الفم والأسنان والصيدلية،وغيرها، واستمع إلى شرح من الاطباء حول توفير الخدمة الصحية للمواطنين.



وشدد المحافظ على ضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضى والمترددين على الوحدة وتوفير العلاج اللازم، واكد على أهمية حسن التعامل معهم واشار الى ان حسن التعامل جزء مهم من العلاج بل أهم جزء.



رافق المحافظ أثناء زيارته عضوا مجلس النواب عن مركز اجا فوزي فتى وأحمد حسين،ومتولي عبد العال رئيس مركز ومدينة أجا.