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تدريب الزمالك يحسم مشاركة طارق حامد أمام الحدود

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:16 م
تدريب الزمالك يحسم مشاركة طارق حامد أمام الحدود
طارق حامد
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أحمد الهواري
 

يحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس في تدريب اليوم مشاركة طارق حامد في مباراة الفريق المقبلة أمام حرس الحدود في الجولة الـ13 لبطولة الدوري العام.


ومن المقرر أن يخضع طارق حامد لاختبار طبي لتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات ولحاقه بمباراة الحدود المقبلة.


ويعاني طارق حامد من إصابة بكدمة في القدم ولم يتعاف منها ولم يشارك في اللقاء الماضي أمام دجلة وترك معسكر المباراة قبل ساعات منها.


وكان الزمالك قد حقق الفوز على وادي دجلة بأربعة أهداف لهدفين ليتصدر الدوري ب20 نقطة.


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