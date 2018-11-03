ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اجتماع بين طالبان والحكومة الأفغانية في روسيا

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:18 م
اجتماع بين طالبان والحكومة الأفغانية في روسيا
الرئيس الأفغاني- أرشيفية
طباعة
ترجمة- دينا قدري
 
أعلنت روسيا اليوم السبت أنها ستستضيف في التاسع من نوفمبر اجتماعًا حول أفغانستان سيحضره ممثلو الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وحركة طالبان اتفقا على إرسال وفود.

وأوضح البيان: "هذه هي المرة الأولى التي سيشارك فيها وفد من المكتب السياسي لطالبان في الدوحة في مباحثات على هذا المستوى".

وأضاف أن موسكو دعت أيضًا الولايات المتحدة لإرسال وفد، وكذلك الهند وإيران والصين وباكستان وخمسة من الجمهوريات السوفيتية السابقة بآسيا الوسطى.

وذكر البيان أن "روسيا تؤكد مجددًا موقفها بأنه لا يوجد بديل للتسوية السياسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية".

المزيد عن: موسكو طالبان روسيا تسوية سياسية الحكومة الافغانية افغانستان اشرف غني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
المصري البورسعيدي
-
x
17:00
-
الإسماعيلي
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
النصر
-
x
16:55
-
الأهلي
دوري أبطال آسيا (النهائي)
كاشيما انتلرز - اليابان
2
x
08:00
0
بیرسبولیس - إيران
الدوري الإنجليزي الممتاز
بورنموث
-
x
14:30
-
مانشستر يونايتد
إيفرتون
-
x
17:00
-
برايتون
كارديف سيتي
-
x
17:00
-
ليستر سيتي
آرسنال
-
x
19:30
-
ليفربول
وولفرهامبتون
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
الدوري الإسباني
ريال مدريد
-
x
17:15
-
بلد الوليد
رايو فاليكانو
-
x
21:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
16:00
-
جنوى
فيورنتينا
-
x
19:00
-
روما
يوفنتوس
-
x
21:30
-
كالياري
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/3/2018 1:20:01 PM