اجتماع بين طالبان والحكومة الأفغانية في روسيا

أعلنت روسيا اليوم السبت أنها ستستضيف في التاسع من نوفمبر اجتماعًا حول أفغانستان سيحضره ممثلو الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.





وصرحت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الرئيس الأفغاني أشرف غني وحركة طالبان اتفقا على إرسال وفود.





وأوضح البيان: "هذه هي المرة الأولى التي سيشارك فيها وفد من المكتب السياسي لطالبان في الدوحة في مباحثات على هذا المستوى".





وأضاف أن موسكو دعت أيضًا الولايات المتحدة لإرسال وفد، وكذلك الهند وإيران والصين وباكستان وخمسة من الجمهوريات السوفيتية السابقة بآسيا الوسطى.





وذكر البيان أن "روسيا تؤكد مجددًا موقفها بأنه لا يوجد بديل للتسوية السياسية في جمهورية أفغانستان الإسلامية".



