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رئيس الطائرة يطالب رجال بمصر بالفوز باللقب العربي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:11 م
رئيس الطائرة يطالب رجال بمصر بالفوز باللقب العربي
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تجري اليوم اللجنة المنظمة للبطولة العربية للكرة الطائرة برئاسة اللواء محمد فرج في نسختها الواحد والعشرين استعدات قصوى على قدم وساق من أجل ظهور الحفل الختامي للبطولة العربية بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانه الكرة الطائرة العالمية.

وقال فرج إنه يحضر الحفل الختامي نخبة من صفوة الرياضيين المصريين والعرب حيث يستقبل اليوم المهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة في المنصة الرئيسية بالصالة المغطاة باستاد القاهره الدولي القيادات الرياضية العربية والمصرية في العرس الرياضي العربي وعلى رأسهم سعاده الشيخ علي بن محمد بن راشد آل خليفه رئيس الاتحاد العربي والبحريني للكرة الطائرة والدكتور جمال بلقاسم الزروق نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس اللجنة الاوليمبية الليبية وسعادة الشيخ بدر الرواس نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد العماني
والسيد عبدالسلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الوفد الفلسطيني ورؤساء وفود العراق والأردن والسيد جهاد خلفان الأمين العام للاتحاد العربي والسيد فراس الحلواجي الأمين العام المساعد للاتحاد العربي وأحمد عبدالدايم مدير البطولة وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للكره الطائرة ورؤساء الفروع في كافة المحافظات.

وسيقوم رئيس الاتحاد العربي والمصري ورؤساء الوفود العربية بتسليم جوائز البطولة العربية طبقا للمراسم الرسمية للبطولة.

وأضاف خالد ناصف بأنه بعد انحسار المنافسة على اللقب العربي بين مصر والبحرين فإنه يطالب شباب مصر الأوفياء أعضاء المنتخب الوطني للكرة الطائرة وجهازهم الفني والإداري ببذل مزيدا من الجهد من أجل الفوز بالبطولة العربيه للكره الطائرة من أجل عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وقال ناصف بأنه يثق في رجال بمصر لأنهم يستحقون الفوز.

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