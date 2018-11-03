يلا live كول كورةHDمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الان|اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر|شاهد Liverpool

كول كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| شاهد Liverpool الآن



يعتبر أرسنال من أقوى فرق البطولة هذا الموسم حيث لم يخسر خلال الـ13 مباراة الأخيرة فى كل البطولات تحت قيادة المدير الفنى أوناى إيمرى الذى خلف آرسين فينحر فى القيادة الفنية بداية من الصيف الماضى.





مدرب ليفربول يتحدث عن قوة أرسنال





كول كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| شاهد Liverpool الآن



وقال يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الغد: "أرسنال أصبح فريقا مختلفا هذا الموسم. أتذكر الكثير من مبارياتهم وصعوبة مواجهتهم دائمًا. إذا لم تكن تخبرني الآن أننا حصلنا على 11 نقطة من أصل 15 أبدًا لما كنت عرفت ذلك، فقط أعرف أننا مطالبين بتقديم الكثير من العمل الشاق خلال مبارياتهم وهو ما سيحدث غدًا. أرسنال فريق قوى حقًا."





وأضاف قائلا: "ستكون مباراة مثيرة للغاية. هم فريق منظم للغاية ولديهم خطة واضحة ويجيدون لعب الهجمات المرتدة بسرعة كبيرة ولديهم قدرات رائعة في المساحات الضيقة. المباراة صعبة لكن وعليهم تقديم عمل كبير إذا أرادوا تحقيق الفوز بها ونأمل أن نكون بحالة جيدة غدًا".





كلوب يتحدث عن ليفربول قبل قمة أرسنال

