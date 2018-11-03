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يلا live كول كورةHDمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الان|اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر|شاهد Liverpool

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:14 م
يلا live كول كورةHDمشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الان|اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر|شاهد Liverpool
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عيد طارق
 
كول كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| شاهد Liverpool الآن

يعتبر أرسنال من أقوى فرق البطولة هذا الموسم حيث لم يخسر خلال الـ13 مباراة الأخيرة فى كل البطولات تحت قيادة المدير الفنى أوناى إيمرى الذى خلف آرسين فينحر فى القيادة الفنية بداية من الصيف الماضى.


مدرب ليفربول يتحدث عن قوة أرسنال

كلوب مدرب ليفربول

كول كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| شاهد Liverpool الآن
وقال يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول فى المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة الغد: "أرسنال أصبح فريقا مختلفا هذا الموسم. أتذكر الكثير من مبارياتهم وصعوبة مواجهتهم دائمًا. إذا لم تكن تخبرني الآن أننا حصلنا على 11 نقطة من أصل 15 أبدًا لما كنت عرفت ذلك، فقط أعرف أننا مطالبين بتقديم الكثير من العمل الشاق خلال مبارياتهم وهو ما سيحدث غدًا. أرسنال فريق قوى حقًا."

وأضاف قائلا: "ستكون مباراة مثيرة للغاية. هم فريق منظم للغاية ولديهم خطة واضحة ويجيدون لعب الهجمات المرتدة بسرعة كبيرة ولديهم قدرات رائعة في المساحات الضيقة. المباراة صعبة لكن وعليهم تقديم عمل كبير إذا أرادوا تحقيق الفوز بها ونأمل أن نكون بحالة جيدة غدًا".

كلوب يتحدث عن ليفربول قبل قمة أرسنال

صلاح في مران ليفربول

كول كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| شاهد Liverpool الآن
وعن مسيرة الريدز حتى الآن في الدوري الإنجليزي قال كلوب: "أعتقد أننا قدمنا عمل جيد حتى الآن، ليس أكثر. مرور ربع الموسم لا يعني سوى أنه يتبقى ثلاثة آخرين ونحن لا نزال في البداية. لم نقم بأى شىء خرافى فقط حققنا الفوز بالمباريات. اللاعبون قدموا أداء رائع في عدة مباريات".

عن مستوى ليفربول أمام المرمى خلال الأسبوع الماضى قال: "لقد خلقنا العديد من الفرص خلال الفترة الأخيرة، وبعيدًا عن مباراة نابولي ومباراة مانشستر سيتي معدل إضاعة الأهداف ليس كثيرًا لكننا فقط لم نسجل. كمدير فني، مجرد أن فريقك يخلق فرص هذا يكفيك وعليك ألا تدخل في نقاش مع اللاعبين حول ذلك لأنهم لن يتغيروا في ليلة أو أسبوع أو شهر أو موسم بأكمله. الفريق لا يزال أمامه فرصة للتحسن والتطور بالطبع لكن عليك دائمًا الوضع في الاعتبار مساحة للقليل من السقوط كذلك".

وتابع: "هل أنا الآن متأكد من قدرتنا على تسجيل كل الفرص في المباريات المقبل؟ لا بالطبع لكنني متأكد أننا سنخلق فرص عديدة وإذا قمنا بذلك سننجح في التسجيل، هذا ما نريده. لا أريد الفوز بنتيجة 1-0 في 38 مباراة، بالطبع هو وضع رائع لكن جزء مهم في كرة القدم هو أن تسجل كلما أتيحت لك الفرصة".
كول كورة HD مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر الان| اهم مباريات الدوري الانجليزي اليوم مباشر| شاهد Liverpool الآن

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