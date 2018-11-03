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محافظ الشرقية يأمر بإيقاف أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق (صور)

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:05 م
محافظ الشرقية يأمر بإيقاف أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق (صور)
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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإيقاف إستكمال أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة بشارع عثمان بن عفان بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق والتحفظ على المواد والمعدات المستخدمة في الأعمال وشملت مصادرة الخلاطة وعدد 2 تنك مياه وأسمنت وتحرير محضر للمخالف وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال صاحب العقار.


كان واتس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم قد إستقبل شكوى تفيد بإستكمال أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق ، أمر المحافظ رئيس مركز ومدينة الزقازيق التوجه لمكان المبنى المخالف بشارع عثمان بن عفان وإيقاف أعمال البناء ومصادرة المواد المستخدمة والتحفظ علىها بمخازن حي ثان الزقازيق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.


ووجه المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالمتابعة المستمرة لأعمال البناء بنطاق المركز وإزالة الشدات الخشبية من أي عقار مخالف والتصدي للمخالفة في المهد قبل أن تتفاقم وتصبح كتلاً خرسانية يصعب التعامل معها.


وقامت إحدى السيدات بالتوجه لمحافظ الشرقية لتقدم له الشكر على إستجابته السريعة وتحركه الفوري للمكان المخالف وإصدار أوامره بإيقاف إستكمال أعمال البناء للمبنى المخالف وتطبيق القانون على المخالفين.


وكلف محافظ الشرقية رئيس مركز الزقازيق بمراجعة تراخيص الأبراج المقامة بمنطقة فلل الجامعة للتأكد من حصولها على الترخيص طبقاً للقانون والإلتزام بعدد الأدوار في الرخصة الممنوحه وإتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفين.


محافظ الشرقية يأمر بإيقاف أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق (صور)
محافظ الشرقية يأمر بإيقاف أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق (صور)
محافظ الشرقية يأمر بإيقاف أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق (صور)
محافظ الشرقية يأمر بإيقاف أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق (صور)
محافظ الشرقية يأمر بإيقاف أعمال البناء لمبنى مقام بالمخالفة بمنطقة فلل الجامعة بمدينة الزقازيق (صور)
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