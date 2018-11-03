يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية والعالمية، موعد مباراة ليفربول اليوم المنتظرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي أرسنال، في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وتقام موعد مباراة ليفربول القادمة على استاد " الأنفليد " بمدينة ليفربول الإنجليزية، وننشر لكم ميعاد مباراة ليفربول وأرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي، ميعاد مباراة ليفربول القادمة مع نادي أرسنال الذي يحتل المركز الرابع ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" فيما يلي.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وارسنال اليوم السبت بتاريخ 3/11/2018 في الدوري الانجليزي





وسوف تكون مباراة ليفربول وأرسنال منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.





وإليكم الآن تشكيل فريق ليفربول المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق أرسنال:





حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

المدير الفني: الألماني يورغن كلوب.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق أرسنال المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق ليفربول:





حراسة المرمى: بيتر تشيك.

خط الدفاع: هيكتور بيليرين / شكودران موستافي / سوكراتيس / ناتشو مونريال.

خط الوسط: تشاكا / لوكاس / مسعود أوزيل / هينريك مخيتاريان.

خط الهجوم: بيير إيميريك أوباميانغ / ألكسندر لاكازيت.

المدير الفني: الإسباني أوناي إيمري.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق أرسنال حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 10 جولات من عمر المسابقة:





المركز الثاني: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 26 نقطة.

المركز الرابع: فريق أرسنال، يمتلك في رصيده 22 نقطة.





آرسنال Vs ليفربول. البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 11). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : الإمارات . المعلق : رؤوف خليف .

موعد المباراة : 8:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:30 مساءاً بتوقيت مصر . 7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:30 مساءاً بتوقيت العراق . 7:30 مساءاً بتوقيت السودان . 8:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 6:30 مساءاً بتوقيت تونس . 6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:30 مساءاً بتوقيت قطر. 5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .



وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق ليفربول حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019:





فريق ليفربول 0/4 فريق وست هام يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق كريستال بالاس 2/0 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 0/1 فريق برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليستر سيتي 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق توتنهام هوتسبير 2/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/3 فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/3 فريق ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 2/1 فريق تشيلسي، كأس الرابطة الإنجليزية.

فريق تشيلسي 1/1 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق نابولي الإيطالي 0/1 فريق ليفربول، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 0/0 فريق مانشستر سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق هدرسفيلد تاون 1/0 فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق ليفربول 0/4 فريق النجم الأحمر الصربي، دوري أبطال أوروبا.

فريق ليفربول 1/4 فريق كارديف سيتي، الدوري الإنجليزي الممتاز.