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إصابة 5 أشخاص بالرصاص في مشاجرة دامية بين الباعة بعين شمس

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:13 م
إصابة 5 أشخاص بالرصاص في مشاجرة دامية بين الباعة بعين شمس
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هبه عبد الحفيظ
 

أصيب 5 أشخاص بالرصاص، في مشاجرة عنيفة بين عدد من الباعة بشارع أحمد عرابي بعين شمس.

 

وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا بنشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع أحمد عرابي ـ دائرة القسم، بالانتقال تبين نشوب مشاجرة بين كل من طرف أول "محمود. س"، 21 سنة، بائع، "مصطفى. ع"، 15 سنة، طالب، مصاب برش خرطوش بالصدر والبطن "، "عصام. م"، 20 سنة، بائع، مصاب برش خرطوش بأماكن متفرقة بالجسم ، و"أيمن. ن"، 21 سنة، بائع، مصاب برش خرطوش بالرقبة "، وبين طرف ثانٍ "ياسر. ع"، 39 سنة، بائع ومصاب بتورم بالساق اليسري وبحوزته فرد خرطوش و2 طلقة من ذات العيار، "خالد. خ"، 48 سنة، بائع، مصاب بجرح بفروة الرأس، وبحوزته فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار، و"سامح. خ"، 41 سنة، بائع.

 

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين الأول والخامس بسبب خلافات حول أولوية البيع، تطورت إلى مشاجرة استعان خلالها كل منهم بذويه لمناصرته وتعدى الطرفان على بعضهم البعض محدثين ما بهم من إصابات، وأمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني الأسلحة النارية وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

 

وتحرر عن ذلك المحضر للازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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