عاجل.. نشوب حريق على شريط السكة الحديد في الرحمانية بالبحيرة

تسبب حريق شب بكمية من الهيش بجوار شريط السكة الحديد بخط "دمنهور – دسوق" في تجاوز قطارين عن موعدهما لمدة 40 دقيقة، وتم السيطرة على الحريق دون إصابات.



البداية ورد لمركز شرطة الرحمانية محضر من قسم شرطة محطة سكه حديد دمنهور يتضمن نشوب حريق بهيش بجوار شريط السكة الحديد خط "دمنهور – دسوق" بالقرب من محطة سكة حديد الرحمانية.



بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين نشوب الحريق بكميه من الهيش والبوص بمساحة 10 متر على جانب شريط السكة الحديد بالخط المشار إليه، وتم السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية بالمديرية دون حدوث إصابات أو تلفيات، ويرجح أن يكون سبب الحريق إلقاء أحد المارة عقب سيجاره مشتعل.



نتج عن ذلك تجاوز القطارات أرقام 464 ركاب دمنهور – دسوق لمدة 20 دقيقة، و883 ركاب كفر الشيخ – الإسكندرية لمدة 20 دقيقة، ولا توجد تجاوزات أخرى بحركة مسير باقي القطارات، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.