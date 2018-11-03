oair HDبين ماتش مباراة ليفربول وارسنال اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ليفربول وارسنال(bein match)|مشاهدة مباراة Liverpool

محمد صلاح يدخل مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما استعاد بريقه مع "الريدز"، حيث تمكن "الفرعون المصري" من التسجيل فى آخر 3 مباريات مع ليفربول أمام هدرسفيلد تاون وكارديف سيتى بمسابقة الدورى الانجليزى والنجم الأحمر الصربى بمسابقة دورى ابطال اوروبا.





ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 26 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق الاهداف، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

بين ماتش مباراة ليفربول وارسنال اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ليفربول وارسنال (bein match)| مشاهدة مباراة Liverpool اليوم





ويغيب محمد الننى عن أرسنال فى مباراة اليوم بعدما تعرض للإصابة فى تدريبات الفريق الأسبوع الماضى، واعلن النادى غيابه لمدة أسبوعين.





آرسنال Vs ليفربول.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 11).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : الإمارات .

المعلق : رؤوف خليف .





موعد المباراة :

8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:30 مساءاً بتوقيت العراق .

7:30 مساءاً بتوقيت السودان .

8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:30 مساءاً بتوقيت تونس .

6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:30 مساءاً بتوقيت قطر.

5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .