oair HDبين ماتش مباراة ليفربول وارسنال اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ليفربول وارسنال(bein match)|مشاهدة مباراة Liverpool
السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:08 معيد طارق
بين ماتش مباراة ليفربول وارسنال اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ليفربول وارسنال (bein match)| مشاهدة مباراة Liverpool اليوم
محمد صلاح يدخل مباراة اليوم وسط معنويات عالية بعدما استعاد بريقه مع "الريدز"، حيث تمكن "الفرعون المصري" من التسجيل فى آخر 3 مباريات مع ليفربول أمام هدرسفيلد تاون وكارديف سيتى بمسابقة الدورى الانجليزى والنجم الأحمر الصربى بمسابقة دورى ابطال اوروبا.
ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 26 نقطة خلف مانشستر سيتى صاحب الصدارة بفارق الاهداف، بينما يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 22 نقطة.
بين ماتش مباراة ليفربول وارسنال اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ليفربول وارسنال (bein match)| مشاهدة مباراة Liverpool اليوم
ويغيب محمد الننى عن أرسنال فى مباراة اليوم بعدما تعرض للإصابة فى تدريبات الفريق الأسبوع الماضى، واعلن النادى غيابه لمدة أسبوعين.
آرسنال Vs ليفربول.
البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 11).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .
الملعب : الإمارات .
المعلق : رؤوف خليف .
موعد المباراة :
8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:30 مساءاً بتوقيت مصر .
7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:30 مساءاً بتوقيت العراق .
7:30 مساءاً بتوقيت السودان .
8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:30 مساءاً بتوقيت تونس .
6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:30 مساءاً بتوقيت قطر.
5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
بين ماتش مباراة ليفربول وارسنال اليوم| كورة ستار شاهد مباراة ليفربول وارسنال (bein match)| مشاهدة مباراة Liverpool اليوم
وجاء التشكيل المتوقع لفريقى أرسنال وليفربول فى مباراة اليوم كما يلي..
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن التشكيلة المتوقعة لفريقى أرسنال وليفربول، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح فى المباراة التى تجمعهما فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".
وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح سيتولى قيادة هجوم ليفربول أمام أرسنال، ويعتزم يورجن كلوب المدير الفني لنادى ليفربول الدفع باللاعب المصرى فى مركز "رأس الحربة"، على أن يحظى بمعاونة الثلاثى شاكيرى وساديو مانى وفيرمينو.
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