تموين الأقصر تضبط 748 مخالفة بأسواق المحافظة في أكتوبر الماضي

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، من ضبط 748 قضية ومخالفة تموينية متنوعة بأسواق المحافظة، وذلك من خلال مواصلة حملاتها المستمرة لضبط الأسواق ومحاربة جشع التجار وبيع الأغذية الغير صالحة، حفاظًا على صحة المواطنين.



وقال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، إن المخالفات التي تم ضبطها تنوعت من بينها 298 مخالفة في مجال المخابز، وتحرير 446 قضية تموينية في مجال الأسواق، وتحرير 4 قضايا تموينية في مجال المواد البترولية، إضافة إلى سحب 36 عينة من المطاحن، سحب العديد من العينات الغذائية وغير غذائية وإرسالها إلى معامل وزارة الصناعة ومصلحة الكيمياء للتحليل.



وأوضح أن المخالفات التي تم ضبطها في مجال المخابز، تضمنت 22 مخالفة نظافة، و9 مخالفات نقص وزن، و67 مخالفة مواصفات، و91 مخالفة غلق وتوقف، و44 مخالفة تصرف وتجميع، و24 مخالفة قائمة وماكينة، و6 مخالفات مطاحن، و35 مخالفة أخرى.



أما عن مجال الأسواق، أشار إلى ضبط 217 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار، و26 مخالفة انتهاء صلاحية، و50 مخالفة تراخيص، و13 مخالفة مجهولة المصدر، و92 مخالفة عدم وجود شهادة صحية، و15 مخالفة لتجار التموين، و4 مخالفات ذبح خارج السلخانة، و15 مخالفة فواتير، و14 مخالفة أخرى، بالإضافة إلى تحرير 4 قضايا تموينية في مجال المواد البترولية.

