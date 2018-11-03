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هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في كل ركعة؟

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:03 م
هل يجوز قراءة الفاتحة فقط في كل ركعة؟
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يجوز لمن لا يحفظ شيئاً من القرآن أن يقرأ الفاتحة في الصلاة، والفاتحة هي الفرض والركن في الصلاة وقراءة القرأن بعد الفاتحة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء حسبما قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لفضيلة مفتي الجمهورية ورئيس أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأكد "عاشور"، خلال حواره بفضائية "الناس"، مساء الجمعة، أن الجهر بالتكبير يكون فقط للإمام ليسمع المأموم، والمأموم يكبر في سره، حتى لا يكون هناك تشويش لغيره في الصلاة.

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