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مصرع زوجين وإصابة نجليهما إثر انقلاب سيارة بـ"ساحلي" البحيرة

السبت 03/نوفمبر/2018 - 01:05 م
مصرع زوجين وإصابة نجليهما إثر انقلاب سيارة بـساحلي البحيرة
صورة أرشيفية
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إسلام أمين
 
ألقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إدكو بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي اتجاه الإسكندرية أمام قرية كوم بلاج.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "الشحات م.ع" 54 عاما – مدير عام مساعد بشركة المشروعات البترولية ومقيم بسموحة بالإسكندرية بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وزوجته "نهله ع.إ" 43 عاما - ربة منزل، وكذا إصابة نجليهما "مريم" 8 سنوات، و"مصطفى" 6 سنوات، بكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى إدكو العام والمصابان لذات المستشفى للعلاج، وبسؤال نجل شقيق قائد السيارة المدعو "محمد ع.غ" 34 عاما – حاصل على بكالوريوس تربية، قرر بمضمون ما تقدم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إدكو بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الدولي الساحلي اتجاه الإسكندرية أمام قرية كوم بلاج.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة "الشحات م.ع" 54 عاما – مدير عام مساعد بشركة المشروعات البترولية ومقيم بسموحة بالإسكندرية بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لانحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وزوجته "نهله ع.إ" 43 عاما - ربة منزل، وكذا إصابة نجليهما "مريم" 8 سنوات، و"مصطفى" 6 سنوات، بكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى إدكو العام والمصابان لذات المستشفى للعلاج، وبسؤال نجل شقيق قائد السيارة المدعو "محمد ع.غ" 34 عاما – حاصل على بكالوريوس تربية، قرر بمضمون ما تقدم، وجاري تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.
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