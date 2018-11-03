ضبط 10 تجار مخدرات بنصف جرام حشيش و 400 قرص في حملة بالقليوبية

ألقى ضباط مكتب المخدرات بالتنسيق مع رؤساء مباحث الاقسام بالقليوبية، القبض على عددًا من تجار المخدرات خلال حمله مشتركة لضبط الشارع القليوبى وضبط مروجى السموم البيضاء، اسفرت عن ضبط 10تجار مخدرات بحوزتهم، كمية من المواد المخدرة المتنوعة، وتم التحفظ على المخدرات والمتهمين، وتحررت المحاضر اللازمه، واحيلوا جميع المتهمين للنيابة فتولت التحقيق.



كانت تعليمات اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية، للواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، تقضى بتكثيف الحملات الامنيه على المدن بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث الاقسام لضبط تجار المخدرات والسموم البيضاء.



وقامت حمله مكبرة قادها العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص،واستهدفت الحملات مدن قليوب وشبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر واسفرت عن ضبط 10تجار مخدرات بحوزتهم كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن 500جرام حشيش و400قرص مخدر، 250جم فودو، تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

