لن يشارك محمد النني لاعب منتخب مصر في مباراة اليوم بسبب الإصابة، التي أبعدته عن المشاركة أمام بلاكبول في المباراة الأخير بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ويذكر أن ليفربول بقيادة محمد صلاح سيواجه أرنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.





شاهد مو صلاح (mo salah) في مباراة ليفربول وأرسنال اليوم 3-11-2018 جودة HD | الدوري الإنجليزي | بث مباشر ليفربول وأرسنال





ولم يخسر أرسنال في ثماني مباريات بالدوري، و13 مباراة في كافة المسابقات، وبالتحديد منذ خسارته أول مباراتين تحت قيادة المدرب الجديد.





شاهد مو صلاح (mo salah) في مباراة ليفربول وأرسنال اليوم 3-11-2018 جودة HD | الدوري الإنجليزي | بث مباشر ليفربول وأرسنال





ومع ذلك، جاءت انطلاقة الفريق في الدوري أمام فرق من الجزء الأسفل بالدوري، باستثناء واتفورد، صاحب المركز السابع الذي تغلب عليه أرسنال 2 / صفر.



