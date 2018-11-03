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Bein Sport 1 لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن

السبت 03/نوفمبر/2018 - 11:35 ص
Bein Sport 1 لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن
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عمرو عادل
 
Bein Sport 1 لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم أمام أرسنال وهو يسعى للحفاظ على صدارة الدوري واستغلال اي سقوط لمنافسه مانشستر سيتي، وسيلعب الريدز بكل قوة للفوز واستمرار المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي والغائب عن خزائن الانفيلد منذ سنوات طوية.

وشهدت الفترة الأخيرة عودة محمد صلاح نجم الفريق للتألق بعدما سجل هدفين في دوري الأبطال وكان قد قاد فريقه للفوز في المباراة الأخيرة بالدوري بعدما سجل هدف وصنع هدفين.

ويحتل الريدز صدارة البريمير ليج حالياً برصيد 26 نقطة بالتساوي مع فريق مانشستر سيتي الذي يتفوق فقط بفارق الأهداف.

Bein Sport 1 لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن


 

على الجانب الأخر يقدم أرسنال عروضا رائعة في الفترة الأخيرة، ولم يتذوق طعم الخسارة على الإطلاق منذ 12 مباراة على التوالي،وعلى الرغم من سقوط فريق أرسنال في فخ التعادل في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق كريستال بالاس، إلا أن هذه المباراة أمام ضيفه فريق ليفربول سوف يكون لها حسابات أخرى تختلف عن أي مواجهة سابقة فاز بها ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 22 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز لمزاحمة السيتي والليفر على القمة.

 

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من: أليسون بيكر- ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون-جوردان هندرسون - جيمس ميلنر -جورجينيو فينالدوم- محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

 

على الجانب الأخر سيبدأ ارسنال بتشكيل مكون من: بيتر تشيك-هيكتور بيليرين – شكودران-موستافي - سوكراتيس - ناتشو مونريال-تشاكا - لوكاس - مسعود أوزيل - هينريك مخيتاريان.-بيير إيميريك أوباميانغ -ألكسندر لاكازيت.

 

Bein Sport 1 لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن

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تشكيل ليفربول:-

حراسة المرمى: أليسون - الدفاع: أرنولد، فان ديك، جوميز، روبرتسون - الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر - الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني

 

تشكيل ارسنال:-

بيرند لينو - ناتشو مونريال - سوكراتيس- موستافي - ستيفان ليختشتاينر - جرانيت تشاكا - لوكاس توريرا -بيير-إيميريك أوباميانج - مسعود أوزيل - مخيتاريان - لاكازيت

 

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Bein Sport 1 لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | بث مباشر الآن

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