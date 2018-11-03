منتخب الفروسية لالتقاط الأوتاد يحافظ على لقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي

حقق منتخب مصر للفروسية لإلتقاط الأوتاد "الكلا" إنجاز كبير بالفوز ببطولة كأس العالم لإلتقاط الأوتاد التي أقيمت في إمارة أبوظبي بالإمارات العربية المتحدة متفوقا على إحدى عشر دولة شاركت في البطولة ، ومحافظا على اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد أن حقق اللقب عام 2016 ليكون منتخب مصر أول منتخب في تاريخ اللعبة يفوز باللقب مرتين متتاليتين.





وفي مسابقات الفردي حققت بعثة مصر انجاز كبير بحصول فارس منتخبنا الوطني محمود زقزوق على الميدالية الذهبية متفوقا على بطل باكستان الذي جاء في المركز الثاني ثم حقق فارس منتخبنا الوطني غالي صفي الدين الميدالية البرونزية.





يتكون الفريق صاحب الإنجاز من المدير الفني اللواء عاطف العطار و المدرب العام العقيد أحمد نبيل و مجموعة الفارسين راني هاملت و غالي صفي الدين و محمود زقزوق و محمد فوزي و أحمد بكر وكان تعذر سفر كلا من الفارسان أحمد نبيل و أحمد بكر لتعثر إنهاء إجراءات السفر.





كان منتخبنا الوطني تأهل للنهائيات التي أقيمت في أبوظبي من تصفيات المجموعة الخامسة لكأس العالم التي أقيمت في أكتوبر الماضي بمصر على ملاعب نادي الفروسية بالقوات المسلحة و دخل المنتخب في معسكر إعداد لمدة ٢٠ يوم بنادي الفروسية بالقوات المسلحة الذي يتوفر لديه كافة الإمكانيات من خيول و أراضي.





حقق اتحاد الفروسية برئاسة المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية العديد من الإنجازات في هذا العام بدأت ببرونزية قفز الموانع بدورة ألعاب البحر المتوسط التي أقيمت في تراجونا بإسبانيا ثم وبرونزية أولمبياد الشباب التي أقيمت في الأرجنتين في مسابقات الفرق المختلطة بجانب والمركز الأول للبطولات الكبرى الدولية.





ووجه المهندس هشام حطب رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأولمبية التهنئة لجميع أفراد البعثة المصرية مؤكدا أن ما قدمه الجهاز الفني واللاعبون فخر لمصر ويأتي في إطار الخطة التي تم وضعها من أجل المنافسة في جميع البطولات وأن نتائج الفروسية في السنوات الأخيرة تقدمت بشكل كبير والحفاظ على لقب كأس العالم لإلتقاط الأوتاد إنجاز كبير سيتبعه العديد من الإنجازات واتحاد الفروسية سيعمل على توفير كافة الإمكانيات من أجل الحفاظ على هذه النتائج ورفع إسم مصر عاليا في جميع المحافل الدولية.



