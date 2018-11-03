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Bein Sport1 HD | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star | يلا شوت



سيكون عشاق الكرة العالمية على موعد مع المتعة والإثارة عندما يلتقي فريقي ليفربول والذي يتواجد ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح مع مضيفه أرسنال في اسابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 لبطولة الدوري الإنجليزي.

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق ليفربول مباراته اليوم أمام أرسنال وهو يسعى للحفاظ على صدارة الدوري واستغلال اي سقوط لمنافسه مانشستر سيتي، وسيلعب الريدز بكل قوة للفوز واستمرار المنافسة بقوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي والغائب عن خزائن الانفيلد منذ سنوات طوية.

وشهدت الفترة الأخيرة عودة محمد صلاح نجم الفريق للتألق بعدما سجل هدفين في دوري الأبطال وكان قد قاد فريقه للفوز في المباراة الأخيرة بالدوري بعدما سجل هدف وصنع هدفين.

ويحتل الريدز صدارة البريمير ليج حالياً برصيد 26 نقطة بالتساوي مع فريق مانشستر سيتي الذي يتفوق فقط بفارق الأهداف.

Bein Sport1 HD | مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال بث مباشر | koora online | كورة اون لاين | كورة ستار | kora star | يلا شوت

على الجانب الأخر يقدم أرسنال عروضا رائعة في الفترة الأخيرة، ولم يتذوق طعم الخسارة على الإطلاق منذ 12 مباراة على التوالي،وعلى الرغم من سقوط فريق أرسنال في فخ التعادل في الجولة الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق كريستال بالاس، إلا أن هذه المباراة أمام ضيفه فريق ليفربول سوف يكون لها حسابات أخرى تختلف عن أي مواجهة سابقة فاز بها ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 22 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز لمزاحمة السيتي والليفر على القمة.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يلعب ليفربول بتشكيل مكون من: أليسون بيكر- ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون-جوردان هندرسون - جيمس ميلنر -جورجينيو فينالدوم- محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

على الجانب الأخر سيبدأ ارسنال بتشكيل مكون من: بيتر تشيك-هيكتور بيليرين – شكودران-موستافي - سوكراتيس - ناتشو مونريال-تشاكا - لوكاس - مسعود أوزيل - هينريك مخيتاريان.-بيير إيميريك أوباميانغ -ألكسندر لاكازيت.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

آرسنال Vs ليفربول.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 11).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : الإمارات .

المعلق : رؤوف خليف .





موعد المباراة :

8:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:30 مساءاً بتوقيت مصر .

7:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:30 مساءاً بتوقيت العراق .

7:30 مساءاً بتوقيت السودان .

8:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:30 مساءاً بتوقيت تونس .

6:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:30 مساءاً بتوقيت قطر.

5:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





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