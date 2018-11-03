ننشر أسعار الدولار في البنوك اليوم السبت 3-11-2018

أنهى الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، تعاملاته البنكية مستقرًا، اليوم الجمعة، مسجلاً 17.84 جنيها شعر الشراء، 17.97 جنيها سعر البيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وبلغ أعلى سعر لشراء الدولار عند مستوى 17.89 جنيها، في حين قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر للبيع مسجلاً 17.88 جنيها.